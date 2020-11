Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schusswaffe sichergestellt

WolfsteinWolfstein (ots)

Eine sogenannte Vorderschafts-Repetier-Flinte ist am Mittwochmittag von der Polizeistreife sichergestellt worden. Zusammen mit zehn Patronen war die Waffe im Haushalt eines verstorbenen Mannes gefunden worden. Die Angehörigen übergaben die Flinte an Polizisten der Polizeiinspektion Lauterecken. Diese sicherten die Waffe vor Ort und transportieren sie zu einer Sammelstelle. Die Angehörigen gefährden sich so nicht bei einer unfachmännischen Handhabung und müssen sich nicht um die Entsorgung kümmern. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell