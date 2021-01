Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch die Funkstreife des Polizeikommissariates Oberharz wurde am Donnerstag, d. 21.01.2021, gg. 17.00 Uhr, in Zellerfeld ein Pkw mit auswertige Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Fahrer war ein 50-jähriger Ausländer, der seit ca. zwei Jahren in Deutschland lebt und derzeit in Clausthal-Zellerfeld aufhältig ist. Er konnte nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorlegen, eine erforderliche deutsche Fahrerlaubnis besitzt er nicht. Gegen den Mann wurden bereits in der Vergangenheit Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und nun kommt eines mehr dazu. Der Pkw verblieb am Kontrollort und die Weiterfahrt wurde untersagt. /Krz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell