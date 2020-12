Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr, Bad Wünnenberg, B 480, am frühen Sonntagmorgen

33181 Bad Wünnenberg33181 Bad Wünnenberg (ots)

Sonntag, 20.12.2020, 00:10 Uhr Bad Wünnenberg, B480, ca. 400 m hinter Ortsausgang Bad Wünnenberg, Fahrtrichtung BAB 33

- Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr -

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die B480 aus Bad Wünnenberg kommend in Richtung BAB 33. Ca. 400 m hinter dem Ortsausgang fuhr sie über die Gegenfahrbahn und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die linke Schutzplanke. Anschließend entfernte sie sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Zeuge, der den Sachverhalt beobachtet hatte und die Polizei verständigte befand sich hinter dem Fahrzeug der 37-jährigen und konnte aktuelle Standortmeldungen an die Leitstelle der Polizei durchgeben. So konnte die Unfallverursacherin durch die Polizei angehalten werden. In der Atemluft der Fahrerin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf c. 12 000 Euro geschätzt.

