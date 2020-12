Polizei Paderborn

POL-PB: Verkerhsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss am Freitagabend in Büren

Freitag, 18.12.2020, 19:15 Uhr 33142 Büren, Fürstenberger Str./L549 ca. 1000 hinter Ortsausgang Büren in FR Bad Wünnenberg -Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr-

Ein 35-jähriger befuhr mit seinem Pkw die L549 aus Büren kommend in Richtung Bad Wünnenberg. Im Verlauf einer Rechtskurve fuhr er mit seinem Pkw geradeaus und kollidierte frontal mit einer Leitplanke. Ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten verließ er die Unfallstelle. Ein Zeuge bemerkte die beschädigte Schutzplanke. An dieser lag zudem das Kennzeichen des flüchtigen Pkw. Zuvor fiel dem Zeugen ein stark beschädigter Pkw auf, der aus Richtung der Unfallstelle kam. An der Halteranschrift konnte der Unfallfahrer festgestellt werden. Auf Grund Atemalkoholgeruchs wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

