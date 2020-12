Polizei Paderborn

POL-PB: Fossis Thema ist die Sichtbarkeit - Neue Handpuppe unterstützt die Verkehrssicherheitsarbeit

Kreis Paderborn

(mh) Die Handpuppen Ferdinand und Fine gehören bei den Kindern im Kreis Paderborn zu den bekannten Gesichtern. Denn die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Paderborn sind mit den beiden regelmäßig in den heimischen Kindergärten unterwegs, um dort das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Mit Fossi bekommen die beiden Handpuppen nun einen weiteren Partner an ihre Seite gestellt.

Gespielt wird die Klappmaulpuppe mit dem zotteligen blauen Gesicht und der runden orangenen Nase von Polizeioberkommissar Andreas Drost, der bei der Polizei Paderborn als Verkehrssicherheitsberater tätig ist: "Ferdinand ist vom Charakter her eher ruhig und zurückhaltend, Fine schlau. Wir brauchten noch einen etwas frecheren und forscheren Charakter. Während eines Seminars kam mir dann die Idee zu Fossi."

Mit dem Seminar ist das polizeiinterne Seminar "Pädagogisches Puppenspiel" gemeint, welches durch das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) in Neuss angeboten wird. Drost nahm ihm Herbst daran teil. Die Beamtinnen und Beamten, die zumeist aus dem Präventionsbereich kommen, lernen dort den pädagogischen Einsatz von Handpuppen für die Prävention und bauen im Rahmen von drei Wochen ihre Handpuppen nach der eigenen individuellen Vorstellung selbst. Die Polizeiuniform nähte Polizeihauptkommissarin Ingrid Sandbothe passgenau auf Fossis Körper.

"Den Kindern erzähle ich natürlich eine andere, kreativere Geschichte. Dort habe ich Fossi während des Liborifestes an einer Losbude gewonnen. Auf dem nach Hause weg, fing das kleine Monster dann plötzlich an zu sprechen. Seitdem wohnt er bei mir", so Drost. Dass die Puppe plötzlich anfängt zu sprechen, ist auch der Einstieg von Fossi in das Verkehrsprogramm, welches Drost im Kindergarten vorstellt.

"Fossis Hauptthema ist die Sichtbarkeit. Er meldet sich plötzlich zu Wort und erzählt den überraschten Kindern dann, wie sie sicher und vor allen Dingen sichtbar durch den Straßenverkehr kommen. Fossi zeigt ihnen dann, dass helle und leuchtende Kleidung wichtig ist", sagt der Polizeioberkommissar. Vor dem Corona-Lockdown war Fossi bereits dreimal im Einsatz. "Das ist gut gelaufen", freut sich Drost, der nun hofft, dass Fossi nicht mehr allzu lange auf seine nächste Veranstaltung warten muss. Schließlich kann so ein freches, kleines Monster auch schnell mal unruhig werden.

Dass alle drei Handpuppen der Kreispolizeibehörde Paderborn übrigens mit dem Buchstaben F anfangen, ist laut Drost ein Zufall: "Das hatten wir so nicht vorab geplant."

