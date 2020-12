Polizei Paderborn

POL-PB: Lkw-Einweiser angefahren

HövelhofHövelhof (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Sennestraße ist am Mittwoch ein 28-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Ein Lastwagenfahrer beabsichtigte gegen 16.50 Uhr vom Hof eines Baustoffhandels rückwärts auf die Sennestraße zu fahren. Ein 28-jähriger Mann wollte den Lasterfahrer wegen der schlechten Einsicht auf die Straße einweisen und betrat die Fahrbahn. Dort erfasste ihn ein Ford Fusion, mit dem eine 63-jährige Frau in Richtung Senne fuhr. Der Fußgänger wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Am Unfallort versorgte ein Notarzt den Verletzten. Mit einem Rettungswagen kam der 28-Jährige in ein Krankenhaus nach Paderborn.

