Polizei Paderborn

POL-PB: Besitzer von Motorroller gesucht





Borchen-EttelnBorchen-Etteln (ots)

(mb) Die Polizei sucht den Besitzer eines roten Motorrollers, der Mitte November in Etteln aufgefunden und sichergestellt wurde.

Der rote Roller vom Typ "Zhongshen Wind ZS50QT-4" wurde am 18.11.2020 am Lechtenberg sichergestellt. Am Fahrzeug befanden sich keine Kennzeichen. Auch über die Fahrgestellnummer ließ sich kein Fahrzeugbesitzer ermitteln. Am Roller sind zwei Motorradhelme befestigt.

Die Polizei bittet den Besitzer oder Personen, die Hinweise auf den Halter geben können, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.

