Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Kurier-Fahrzeugen kollidiert

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß eines Paket-Lieferwagens mit einem Pizza-Taxi auf der Giselastraße ist am Dienstag ein Fahrer schwer verletzt worden.

Ein 28-jähriger Paketbote fuhr gegen 17.05 Uhr auf der Giselastraße in Richtung Borchener Straße. An der Pankratiusstraße bog er mit seinem Toyota-Proace-Lieferwagen nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pizzalieferanten, der mit einem VW Up auf der Giselastraße in Richtung Südring fuhr. Die Fahrzeuge wurden herumgeschleudert. Der Paketwagen prallte gegen einen Ampelmasten, der stark verbogen wurde. Im Up erlitt der 25-jährige Pizzabote schwere Verletzungen. Er wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

