Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Zugeparkte Bushaltestelle führt zu Auseinandersetzung, Wiesbaden, Goerdelerstraße, 22.05.2020, 17.15 Uhr,

(pl)Eine in der Goerdelerstraße zugeparkte Bushaltestelle hat am Freitagnachmittag eine Auseinandersetzung zur Folge gehabt. Ein 40-jähriger Autofahrer stand gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Touran vor einem Einkaufsmarkt auf der Sperrfläche der dortigen Bushaltestelle. Als der Autofahrer daraufhin von dem Busfahrer der Linie 14 auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, gerieten die beiden in einen Streit, welchen dann zwei Passanten zu schlichten versuchten. Statt einer Beschwichtigung der Situation, kam es jedoch im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll es zu Handgreiflichkeiten zum Nachteil des Busfahrers und der beiden Passanten gekommen sein. Aber auch der Autofahrer gab an, geschlagen und beleidigt worden zu sein. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. 19-Jähriger von mehreren Personen angegriffen, Mainz-Kastel, Rheinufer, 23.05.2020, 23.15 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde ein 19-jähriger Mann am Kasteler Rheinufer von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen und leicht verletzt. Nach Angaben des Geschädigten habe er sich gegen 23.15 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten unterhalb des Hochkreisels aufgehalten, als er von den unbekannten Angreifern grundlos geschlagen und getreten worden sei. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

3. 14-Jähriger im Rahmen von Streitigkeiten geschlagen und getreten, Mainz-Kastel, An der Gabelung, 23.05.2020, 22.45 Uhr,

(pl)Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Samstagabend in der Straße "An der Gabelung" in Mainz-Kastel im Rahmen eines Streits geschlagen und getreten worden. Der Geschädigte geriet gegen 22.45 Uhr mit dem späteren Angreifer in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Täter den 14-Jährigen dann mehrfach ins Gesicht geschlagen und schließlich gegen den Kopf des mittlerweile am Boden liegenden Geschädigten getreten haben. Der Geschädigte war in Begleitung eines gleichaltrigen Bekannten. Der etwas ältere Angreifer war mit mehreren Personen unterwegs und soll eine kräftige Statur gehabt haben sowie einen schwarzen Pullover mit Königs-Emblem getragen haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

4. Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 21.05.2020, 13.00 Uhr bis 22.05.2020, 17.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße wurde zwischen Donnerstagmittag und Freitagnachmittag eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten die Eingangstür der Wohnung auf und entwendeten anschließend das aufgefundene Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Wiesbaden, 20.05.2020 bis 25.05.2020,

(pl)Bei der Wiesbadener Polizei wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Autoaufbrüche zur Anzeige gebracht. Im Rotkäppchenweg in Dotzheim waren Autoaufbrecher zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag in den Laderaum eines geparkten Mercedes Sprinters eingedrungen und hatten hieraus unter anderem eine Stichsäge, einen Akkuschrauber, einen Industriesauger sowie einen Dreiecksschleifer im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendet. Ebenfalls auf Baumaschinen und Elektrowerkzeuge hatten es die Täter auch in der Riehlstraße in Biebrich abgesehen. In diesem Fall hatten sich die Unbekannten zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen an einem Peugeot Boxer zu schaffen gemacht. In der Nacht zum Sonntag schlugen Autoaufbrecher gegen 03.00 Uhr in der Erbenheimer Straße in Bierstadt zu. Dieses Mal war ein roter Hyundai ins Visier der Täter geraten, dessen Fensterscheibe sie einschlugen und aus dem Innenraum diverse Unterlagen entwendeten. Am Montagmorgen wurde in der Straße "Im Nachtschatten" in Nordenstadt ein aufgebrochener Pkw festgestellt. Autoaubrecher hatten zwischen Samstagabend und Montagmorgen eine Seitenscheibe des betroffenen BMW X5 eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug das festinstallierte Navigations- und Infotainmentsystem sowie das Multifunktionslenkrad ausgebaut. Auch in der nahegelegenen Hunsrückstraße hatten es die Täter in der Nacht zum Montag auf das Multifunktionslenkrad eines vor einem Wohnhaus abgestellten BMW abgesehen. Die Autoaufbrecher drangen ebenfalls durch eine eingeschlagene Seitenscheibe in den Fahrzeuginnenraum ein und ließen dann das Lenkrad mitgehen. Aus einem in der Spessartstraße geparkten Mercedes bauten die Täter im Verlauf des Wochenendes das festinstallierte Navi und das Fahrerairbag aus. Dieser Autoaufbruch wurde, wie die beiden vorangegangen, am Montagmorgen festgestellt. Mögliche Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Schaufensterscheibe eingeschlagen, Wiesbaden, Jahnstraße, 24.05.2020, 02.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Am Sonntag wurde die Schaufensterscheibe eines Computergeschäftes in der Jahnstraße eingeschlagen. Die Täter, welche offensichtlich versuchten, in die Geschäftsräume einzudringen, schlugen zwischen 02.00 Uhr und 14.00 Uhr zu. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Donnerstag, 21.05.2020, 18:00 Uhr - Freitag, 22.05.2020, 18:00 Uhr

(däu)In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagabend wurde auf einer Wiese hinter dem Kurpark in Bad Schwalbach durch einen unbekannten Täter eine Ziege getötet. Der Halter der Ziegenherde konnte ein Tier nur noch tot auf seiner Weide vorfinden. Ersten Erkenntnissen nach wurde die Ziege erschossen. Hinweise zum Tatmotiv liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Pkw aus Werkstatt gestohlen, Idstein, Schützenhausstraße, Freitag, 22.05.2020, 17:30 Uhr - Samstag, 23.05.2020, 07:15 Uhr

(däu)Ein schwarzer Opel Zafira wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Werkstatt in der Schützenhausstraße in Idstein gestohlen. Vermutlich fuhren die unbekannten Täter das Fahrzeug mit dem Originalschlüssel aus der Werkstatt, da dieser ebenfalls entwendet wurde. Zur Tatzeit war die vordere Frontschütze des Zafiras abgeschraubt, so dass der Wagen wahrscheinlich ohne vordere Stoßstange weggefahren wurde. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geldbörse aus Pkw gestohlen, Hünstetten, Görsroth, Auf dem Haarbau, Sonntag, 24.05.2020, gegen 18:10 Uhr

(däu)Durch einen unbekannten Täter wurden am Sonntagabend in Görsroth aus einem Opel Astra mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Als die Fahrzeughalterin in der Straße "Auf dem Haarbau" den Kofferraum ihres Wagens offenstehen ließ, nutzte ein Langfinger die Gelegenheit und krabbelte durch den Kofferraum in den Fahrzeuginnenraum. Dort fand er auf der Mittelkonsole eine Geldbörse und entwendete daraus das Bargeld. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Auto zerkratzt, Niedernhausen, Herrnackerweg, Freitag, 22.05.2020, 12:00 Uhr - Samstag, 23.05.2020, 07:45 Uhr

(däu)In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmorgen zerkratzte in Niedernhausen ein unbekannter Täter die linke Seite eines weißen VW Tiguan. Der Wagen war ordnungsgemäß im Herrnackerweg in der Nähe eines Spielplatzes geparkt gewesen. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

5. Hoher Sachschaden an Pkw verursacht, Lorch, Rheinuferstraße, Freitag, 22.05.2020, 09:30 Uhr - Samstag, 23.05.2020, 15:45 Uhr

(däu)In der Rheinuferstraße in Lorch wurde von Freitag, 09:30 Uhr bis Samstag, 15:45 Uhr ein grauer Golf durch unbekannte Täter beschädigt. Vermutlich traten die Täter mehrfach gegen die Türen auf der Fahrerseite und verursachten dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

6. Fundunterschlagung von verlorener Geldbörse, Eltville, Leinpfad, Mittwoch, 20.05.2020, gegen 16:00 Uhr

(däu)Nachdem am vergangenen Mittwoch gegen 16:00 Uhr ein 54-jähriger Mann seine Bauchtasche auf einer Sitzbank in Eltville am Leinpfad liegen lassen hatte, wurde diese von einer unbekannten Person gefunden und mitgenommen. In der Bauchtasche befanden sich neben der Geldbörse mit diversen Bankkarten auch Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Eltville ermittelt nun wegen Fundunterschlagung und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

7. 11-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt, Aarbergen, Michelbach, Kirchstraße, Samstag, 23.05.2020, 16:20 Uhr

(däu)Am vergangenen Samstag verlor ein 11-jähriger Fahrradfahrer in der abschüssigen Kirchstraße in Aarbergen-Michelbach die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Junge, der ohne Helm unterwegs war, verletzte sich schwer und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Fremdverschulden konnte die Polizei ausschließen.

8. Verletzter Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall, Walluf, Niederwalluf, Schöne Aussicht / Hohlweg, Samstag, 23.05.2020, 12:00 Uhr

(däu)Samstagmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer nach Niederwalluf in den Hohlweg / Schöne Aussicht gerufen. Der 15-jährige Mountainbikefahrer wollte aus dem Hohlweg kommend in die "Schöne Aussicht" abbiegen und kollidierte dort mit einem Fiat Punto, welcher wiederum gerade von der "Schöne Aussicht" in den Hohlweg einfahren wollte. Während der Fahrradfahrer, der zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm trug, in ein Krankenhaus gebracht werden musste, kam die 58-jährige Autofahrerin mit dem Schrecken davon. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

9. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Heidenrod, Landesstraße 3033, Wisperstraße zwischen Kammerburg und Laukenmühle Freitag, 22.05.2020, 13:15 Uhr

(däu)Am Freitagmittag verlor ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Wisperstraße, zwischen Kammerburg und Laukenmühle, in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und rutschte gegen die Leitplanke. Der junge Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

10. Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Motorrad, Geisenheim, Bergstraße / Bahnstraße, Samstag, 23.05.2020, 18:00 Uhr

(däu)Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Bergstraße / Bahnstraße in Geisenheim zum einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein unbekannter Motorradfahrer wollte von der Bergstraße kommend nach rechts in die Bahnstraße einbiegen. Hierbei stieß er mit einem dort geparkten Mercedes Vito zusammen und stürzte samt Motorrad zu Boden. Der Unbekannte stieg wieder auf seine Maschine und entfernte sich unerkannt. Nachdem ein Zeuge das Kennzeichen des Motorrades ablesen konnten, stellte die Polizei fest, dass das Motorrad bereits Anfang Mai in Lorch gestohlen worden war. Ob es sich bei dem Unfallverursacher auch um den Täter des Diebstahls handelt bedarf weiterer Ermittlungen. An dem Vito wurde ein Schaden in Höhe von über tausend Euro verursacht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

11. Diebstahl von Motorroller, Geisenheim, Albert-Schweitzer-Straße, Montag, 18.05.2020 - Dienstag, 19.05.2020, 13:00 Uhr

(däu)Letzte Woche in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag entwendeten unbekannte Täter in Geisenheim einen roten Motorroller. Das Kleinkraftrad war ordnungsgemäß in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt gewesen, als die Langfinger zuschlugen. Der Roller der Marke Piaggio hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

12. Intensive Motorradkontrollen am Brückentagswochenende Hochtaunuskreis (Feldberggebiet / Weiltal) / Rheingau-Taunus-Kreis (Wispertal / Aaartal), 21.05.2020 bis 24.05.2020

(pa)Das Polizeipräsidium Westhessen führte am vergangenen Brückentagswochenende wieder verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Motorräder durch. Wie bereits in den vergangenen Wochen wurden auf beliebten Motorradstrecken im Hochtaunuskreis und Rheingau-Taunus-Kreis gezielt Bikerinnen und Biker angehalten und kontrolliert. Dazu kamen Geschwindigkeitskontrollen - unter anderem per zivilem Video-Streifenmotorrad. Die Bilanz: Über 200 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer wurden kontrolliert, zahlreiche Verstöße - schwerpunktmäßig aufgrund technischer Änderungen und Mängel - festgestellt. In insgesamt 19 Fällen führten die gemachten Feststellungen zur Stilllegung der Motorräder - häufig aufgrund unerlaubter technischer Veränderungen der Abgasanlagen, mit denen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis einhergeht. Ein Frankfurter Motorradfahrer hatte dabei am Donnerstag im Wispertal noch Glück. Seine deutlich zu laute Maschine durfte er zwar nicht weiter fahren, jedoch war er in einer Gruppe von Bikern unterwegs, die ihn und seinen Sohn als Sozius mitnehmen konnten. Anders verhielt es sich im Falle einer Bikergruppe aus NRW, die am Sonntag - ebenfalls im Wispertal - kontrolliert wurde. Gleich drei der Maschinen wurden aufgrund ihrer Lautstärke vor Ort stillgelegt. Die übrigen 6 der 9 Motorräder verfügten jedoch lediglich über Einzelsitze. Desweiteren trugen drei der kontrollierten Biker keinen geeigneten Motorradhelm. Am Feldberg stellten die Beamten am Donnerstag im Bereich der sogenannten "Applauskurve" einen "Actionfotografen" fest, der die Verkehrsteilnehmer bei der Fahrt durch die Kurve fotografierte und durch große Transparente zum Lächeln während der Kurvenfahrt aufforderte. Da hiermit nicht nur eine erhebliche Ablenkung im Kurvenbereich einherging, sondern - gerade die Motorradfahrer - sogar noch zu einer schnellen Fahrt in tiefer Schräglage animiert wurden, erteilten die Polizeibeamten dem Mann einen Platzverweis für das Feldberggebiet. Im Weiltal, in dem zur Unterstützung der Kontrollen auch die Bereitschaftspolizei im Einsatz war, kam es am Freitag noch zu einer unerwarteten Festnahme. In Rod an der Weil stellten die Beamten einen flüchtigen Ladendieb. Der alkoholisierte 36-Jährige aus dem Wetterauskreis hatte gerade in einem Supermarkt zwei Flaschen Whiskey gestohlen, als er auf seiner Flucht in Richtung Kreisverkehr der Polizei in die Hände lief. Insgesamt konnten die polizeilichen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit auf den Motorradstrecken - trotz teilweise durchwachsenen Wetters - als sehr erfolgreich bilanziert werden. Erfreulich war, dass über das Wochenende lediglich eine verhältnismäßig geringe Zahl an Geschwindigkeitsverstößen festgestellt wurde und auch typisches "Raserklientel" eher weniger anzutreffen war. Positiv waren auch die Rückmeldungen von Anwohnern, die die Einsatzkräfte zum Teil direkt vor Ort ansprachen. Insbesondere die Geräuschpegelmessungen und die Stilllegungen zu lauter Maschinen fanden in der Anwohnerschaft Zuspruch. Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden - nicht nur an den Wochenenden - weitere Kontrollmaßnahmen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu steigern und auch die Lärmemissionen auf das erlaubte Maß zu reduzieren.

