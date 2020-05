POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. Gegen den Willen umarmt - Mann mit Yogamatte gesucht, Wiesbaden, Treppenverbindung Kapellenstraße / Taunusstraße, Mittwoch, 20.05.2020, 18:30 Uhr

(jn)Am Mittwochabend ist in der Wiesbadener Innenstadt eine junge Frau von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden, der einen Rucksack mit einer auffälligen lilafarbenen Yogamatte auf dem Rücken getragen haben soll. Derzeitigen Erkenntnissen folgend wurde die 29-jährige Geschädigte gegen 18:30 Uhr von einem ihr unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch auf Höhe des Treppenaufganges zur Kapellenstraße angesprochen. Im Verlauf des Gespräches habe der etwa 1,90 Meter große und 30 Jahre alte Täter mit kurzen schwarzen Haaren die Frau umarmt, woraufhin diese lautstark ihre Ablehnung dieser körperlichen Nähe zum Ausdruck brachte. Bevor sich die Wege wieder trennten und der Unbekannte in Richtung Innenstadt davonging, soll er noch versucht haben, die 29-Jährige zu küssen. Die Geschädigte ging zunächst nach Hause und alarmierte im Anschluss die Polizei. Diese ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen, die am Mittwochabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2. Navi-Diebe machen Beute, Wiesbaden, Biebrich, Faaker Straße, Dambachtal, Josefstraße, Im Rad, Nacht zum Freitag, 22.05.2020

(jn)In der zurückliegenden Nacht waren Autoknacker in Wiesbaden unterwegs. Aus drei Fahrzeugen entwendeten sie teils hochwertige Gegenstände im Wert von einigen Tausend Euro. Bei einem weiteren Pkw gingen sie leer aus. Ermittlungen am ersten Tatort in der Faaker Straße im Stadtteil Biebrich zufolge hatten die bislang unbekannten Täter ein Seitenfenster eines BMW 640d eingeschlagen und dann das Lenkrad, das festverbaute Navigationssystem sowie die Mittelkonsole des Fahrzeuges ausgebaut. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute, die einen Wert von etwa 8.000 Euro hat und hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Tat wurde gegen 04:10 Uhr festgestellt. Kurz zuvor war im Dambachtal ein Einbruch in einen roten BMW gemeldet worden. Hier hatten Unbekannte die Beifahrerscheibe des Pkw eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt. Allem Anschein nach fanden sie keine Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Heute Morgen wurde die Polizei zu zwei weiteren Taten in der Josefstraße und "Im Rad" gerufen. Während die Kriminellen in der Josefstraße einen Mercedes Sprinter aufgehebelt und ein Mobiltelefon sowie ein mobiles Navigationssystem entwendet hatten, demontierten die Unbekannten "Im Rad" ein festinstalliertes Navi eines VW Golf und verschwanden unbemerkt. Der Sach- und Beuteschaden dieser zwei Taten dürfte sich auf circa 2.500 Euro belaufen.

In allen vier Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

3. Falscher Handwerker und Komplize flüchten, Wiesbaden, Biebrich, Breslauer Straße, 20.05.2020, gg. 10.30 Uhr

(pa)Am Mittwochvormittag war in Biebrich ein Duo von Trickdieben unterwegs. Mit der bekannten Masche des "falschen Handwerkers" versuchten die beiden Männer eine Seniorin zu bestehlen. Gegen 10.30 Uhr klingelte es bei der älteren Dame. Der Mann vor der Wohnungstür gab sich als Handwerker aus, der Reparaturen in der Wohnung durchführen müsse. Nachdem die ältere Dame den Mann zunächst in die Küche gelassen hatte, wurde sie stutzig - zurecht. Denn in der Zwischenzeit war ein Komplize des angeblichen Handwerkers in die Wohnung geschlichen, um sich nach Wertsachen umzusehen. Sie ertappte den Mittäter, der - wie auch der "Handwerker" - aus der Wohnung flüchtete. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen. Der erste Täter wird beschrieben als circa 160cm groß und etwa 40 Jahre alt mit dicklicher Statur. Er habe Deutsch ohne Akzent gesprochen und schwarze Arbeiterkleidung sowie eine Schirmmütze getragen. Seinen Komplizen beschrieb die Seniorin als circa 180cm groß und schwarz gekleidet.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Personen, bei denen das Duo am Werk war, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Tiefkühltruhe von Imbiss aufgebrochen, Wiesbaden, Nixenstraße, 19.05.2020, 21.00 Uhr bis 20.05.2020, 10.00 Uhr

(pa)Tiefgekühlte Lebensmittel im Wert von über 800 Euro stahlen Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch in der Nixenstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 21.00 Uhr und Mittwochmorgen, 10.00 Uhr. Eine unter einem Pavillon neben einem Imbisswagen aufgestellte und mittels Vorhängeschlössern gesicherte Tiefkühltruhe wurde zum Ziel von Dieben. Die Täter brachen die Schlösser der Truhe gewaltsam auf und entwendeten diverse Tiefkühlprodukte, mit denen sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers bitte um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 -2340.

5. Beim Ausparken Radler übersehen, Wiesbaden, Goldackerweg, Mittwoch, 20.05.2020, 19:15 Uhr

(jn)Im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Radfahrer und ein 53-jähriger Autofahrer beteiligt waren. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der 27-Jährige um 19:15 Uhr auf dem Goldackerweg in Fahrtrichtung Erbenheimer Straße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte der 53-Jährige, ein Grundstück im Goldackerweg rückwärts mit seinem Pkw zu verlassen, um in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei missachtete er den Vorrang des Zweiradfahrers, der nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Heck des Fahrzeuges kollidierte. Durch die Wucht der Kollision zersprang die Heckscheibe, was wiederum zu Schnittverletzungen bei dem 27-Jährigen führte. Dieser musste in ein Krankenhaus transportiert und behandelt werden. Die Höhe des Schadens an Rad und Pkw steht noch nicht fest.

6. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Biebricher Allee, Varusstraße, Mittwoch, 20.05.2020, 12:45 Uhr

(jn)Am Mittwochmittag sind beim Zusammenstoß zweier Pkw die zwei Fahrzeugführer verletzt worden. Wie die Unfallaufnahme zeigte, war ein 21-jähriger Opel-Fahrer aus Geisenheim gegen 12:45 Uhr auf der Varusstraße unterwegs gewesen und beabsichtigte dann, nach links auf die Biebricher Allee einzufahren. Hierbei übersah der 21-Jährige einen 45-jährigen Wiesbadener, der die Biebricher Allee in Fahrtrichtung Biebrich am Steuer eines Ford befuhr. Infolge der heftigen Kollision mussten beide Männer medizinisch behandelt werden. Sowohl der Opel als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

7. Alkoholisierter Rollerfahrer fährt gegen Mauer, B40, zw. Hochheim und Mz.-Kostheim, 20.05.2020, gg. 19.10 Uhr

(pa)Am Mittwochabend flüchtete der Fahrer eines Motorrollers nach einem Verkehrsunfall auf der B40 bei Mainz-Kostheim vor der Polizei. Ein 58 Jahre alter Rollerfahrer war gegen 19.10 Uhr mit seiner Vespa aus Richtung Hochheim kommend auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Mainz-Kastel unterwegs. Kurz vor der Einmündung des Pfandlochwegs verlor der Mann die Kontrolle über den Motorroller. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Bordstein und prallte gegen eine am Straßenrand befindliche Mauer. Dabei kam der 58-Jährige mit dem Roller zu Fall. Hinzugekommene Zeugen bemerkten, dass der Mann augenscheinlich alkoholisiert war und verhinderten eine Weiterfahrt. Beim Anblick eines durch die Zeugen verständigten Streifenwagens, flüchtete der 58-Jährige zu Fuß in Richtung Pfandlochweg. Zwei Zeugen verfolgten den Flüchtigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein mit dem Rollerfahrer durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Zudem war der 58-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen den leichtverletzten Mann mit zur Polizeidienststelle, wo eine ärztliche Blutentnahme erfolgte und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

8. Mähdrescher touchiert Autos und fährt davon, Wiesbaden, Schierstein, Karl-Lehr-Straße, 20.05.2020, gg. 11.30 Uhr

(pa)In der Karl-Lehr-Straße in Schierstein kam es am Mittwochvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Pkw beschädigt wurden. Nach Zeugenangaben touchierte ein vorbeifahrender Mähdrescher gegen 11.30 Uhr zwei am rechten und linken Fahrbahnrand geparkte Autos - einen schwarzen Hyundai und einen grauen Peugeot. Dabei entstand an diesen ein Schaden von insgesamt circa 1.200 Euro. Statt anzuhalten und sich um die Regulierung der Schäden zu kümmern, setzte der Fahrer des Mähdreschers seine Fahrt fort. Es soll sich nach Angaben der Zeugen um einen hellgrün-weißen Mähdrescher gehandelt haben. Der Fahrer sei etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen. Er habe kurzes, blondes Haar gehabt. Hinweise nimmt die Polizei unter (0611) 345 - 0 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mit Schreckschusswaffe an Haltestelle, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Mittwoch, 20.05.2020, 22.30 Uhr

(si)Am Mittwochabend meldete ein Zeuge, dass ein Mann im Bereich einer Bushaltestelle in der Adolfstraße in Bad Schwalbach mit einer Waffe in die Luft geschossen hatte und im Anschluss in einen Bus gestiegen war. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige konnte daraufhin von Polizeibeamten in dem Bus angetroffen werden. Bei ihm wurde zudem eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 39-Jährigen wurde eine Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

2. Streit zwischen Fahrrad- und Autofahrer eskaliert, Bundesstraße 42, zwischen Rüdesheim und Assmannshausen, Donnerstag, 21.05.2020, 19.20 Uhr

(si)Am Donnerstagabend ist auf einem ehemaligen Parkplatz an der Bundesstraße 42 zwischen Rüdesheim und Assmannshausen ein Streit zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer eskaliert. Der 22 Jahre alte Autofahrer war mit seinem Cabrio auf der Bundesstraße in Fahrrichtung Assmannshausen unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug gegen 19.20 Uhr einen Fahrradfahrer überholte. Als der 22-Jährige dann mit seinem Cabrio an dem ehemaligen Parkplatz anhielt, soll der Fahrradfahrer auf den 22-Jährigen zugekommen und sowohl auf diesen als auch auf die 20 Jahre alte Begleitung des Cabrio-Fahrers eingeschlagen und beide beleidigt haben. Im Anschluss sei der Mann dann in Richtung Lorch weitergefahren. Der Fahrradfahrer soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und habe braun gebrannte Haut sowie kurze gegelte Haare gehabt. Bekleidet sei der Mann mit einem hellen, gestreiften T-Shirt, einer kurzen grünen Hose und offenen Schuhe gewesen. Zudem habe er einen Turnbeutel bei sich gehabt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. 28-Jähriger randaliert und droht mit Baseball-Schläger, Geisenheim-Marienthal, Blumenstraße und Rüdesheim, Bleichstraße, Mittwoch, 20.05.2020, 16.40 Uhr bis 17.00 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag hat ein 28 Jahre alter Mann in der Blumenstraße in Marienthal randaliert und in der Rüdesheimer Bleichstraße mehrere Personen mit einem Baseball-Schläger bedroht. Zeugen hatten gegen 16.40 Uhr gemeldet, dass der 28-Jährige in der Blumenstraße einen Motorroller umgeworfen und gegen mehrere Türen sowie Fenster geschlagen hätte. Im Anschluss sei der Mann dann mit einem nicht zugelassenen Motorroller weiter zu seiner Wohnanschrift in die Bleichstraße nach Rüdesheim gefahren, wo er mehrere Personen mit einem Baseball-Schläger bedrohte. Dort konnte der 28-Jährige dann von den Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden, wobei der Mann die Polizeibeamten zunächst ebenfalls mit dem Baseball-Schläger bedrohte. Die Polizisten stellten den Baseball-Schläger sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-jährigen Mann ein. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht.

4. 50 Jahre alter Fahrradfahrer leblos aufgefunden, Landesstraße 3273, zwischen Lenzhahn und Heftrich, Donnerstag, 21.05.2020, 22.20 Uhr

(si)Am Donnerstagabend wurde ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer im Bereich der Landesstraße 3273 zwischen Lenzhahn und Heftrich leblos aufgefunden. Ersten Ermittlungen zu Folge war der Mann mit seinem Mountainbike auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Heftrich unterwegs, als er in einer abschüssigen Linkskurve aus bisher unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn abkam, gegen eine Leitplanke prallte und eine Böschung hinunterrutschte. Zeugen wurden gegen 22.20 Uhr durch das auf der Fahrbahn liegende Fahrrad des Verunglückten auf den Unfall aufmerksam und informierten die Rettungskräfte. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

5. Fahrradfahrer verletzt - Unfallflucht, Geisenheim-Johannisberg, Grund, Mittwoch, 20.05.2020, 16.00 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag wurde in der Straße "Grund" in Johannisberg ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer bei einer Verkehrsunfallflucht verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad gegen 16.00 Uhr auf der Straße "Grund" unterwegs, als ein Audi von der Straße "Hütte" kam und augenscheinlich beim Abbiegen nach rechts den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer übersah. Der 17-Jährige soll dann bei einem Ausweichmanöver zu Boden gestürzt sein und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der weiße Audi an dessen Steuer ein Mann gesessen haben soll, sei im Anschluss ohne anzuhalten in Richtung Geisenheim weitergefahren. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

6. Alkoholisiert gegen Verkehrsschild gefahren und geflüchtet, Idstein, Richard-Klinger-Straße, Mittwoch, 20.05.2020, 15.50 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag ist eine 39 Jahre alte Frau in der Richard-Klinger Straße in Idstein mit ihrem Pkw gegen ein Verkehrsschild gefahren und im Anschluss geflüchtet. Laut Zeugenangaben war die Frau war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Dacia in Richtung Henri-Dunant-Allee unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und das Schild beschädigte. Anhand des abgelesenen Kennzeichens und der Beschreibung der Fahrerin konnte diese durch die Idsteiner Polizei an ihrer Wohnschrift angetroffen werden. Dort stellte sich heraus, dass die 39-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von mindestens 2,9 Promille, weshalb die 39-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Idstein begleiten musste.

7. Kleinbus flüchtet nach Unfall, Bundesstraße 42 a, Bereich Oestrich-Winkel, Mittwoch, 20.05.020, 16.00 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag wurde im Bereich von Oestrich-Winkel auf der Bundesstraße 42 a zwischen der Bundesstraße 42 und einem dortigen Kreisel ein VW Polo bei einer Unfallflucht beschädigt. Die 38 Jahre alte Polo-Fahrerin kam aus Richtung B 42 und fuhr auf der B 42 a in Fahrtrichtung eines dortigen Kreisels, als sie verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug anhalten musste. Dies bemerkte augenscheinlich der Fahrer eines hinter dem Polo befindlichen Kleinbusses zu spät und stieß mit dem VW zusammen. Nach dem Zusammenstoß soll der graue Kleinbus, an welchen sich Wiesbadener Kennzeichen befunden haben sollen, in Richtung Hallgarten geflüchtet sein. Der an dem Polo entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

