Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Unfall bei Überholmanöver

Am Dienstagmittag überholte bei Hermaringen ein Mercedes-Fahrer trotz Gegenverkehrs.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr war ein Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße von Hermaringen in Richtung Sontheim unterwegs. Der sei laut Polizeiangaben in einer Rechtskurve von einem Mercedes überholt worden. Zeitgleich kam ein Auto entgegen. Dessen Fahrer musste in den Graben ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Mercedes-Fahrer streifte beim Einscheren den Lastwagen und fuhr anschließend in Richtung Dillingen weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei aus Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist auf der Suche nach dem Fahrer, der wegen des Überholenden in den Graben ausweichen musste. Der Mann oder die Frau soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530 melden. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Verursacher dauern an.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

