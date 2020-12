Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn

(mb) Zwei Radlerinnen sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In einem Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Um 11.50 Uhr verunglückte eine 16-jährige Radlerin auf der Lange Wenne. Die Jugendliche fuhr in Richtung Pipenturmweg, wo sie an der Einmündung wegen eines entgegenkommenden Autos ausweichen musste und stürzte. Sie verletzte sich dabei. Das rote Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die Angaben zu dem unfallbeteiligten Pkw machen können. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Gegen 12.40 Uhr fuhr ein 56-jähriger VW-Caddy-Fahrer auf dem Busdorfwall in Richtung Liboriberg. An der Kasseler Straße bog er nach rechts ab. Dabei kollidierte der Autofahrer mit einer 49-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg vom Liboriberg in Richtung Busdorfwall fuhr und den Überweg für Radfahrer und Fußgänger auf der Kasseler Straße nutzte. Die Radlerin stürzte und verletzte sich an einem Arm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

