Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 392 bei Mestlin

Plau am See (ots)

Am 19.08.2020 gegen 14:50 Uhr kam es auf der B 392 etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang Mestlin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Fahrtrichtung Crivitz zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW. Der aus Richtung Mestlin kommende Pkw befand sich in einem Überholvorgang eines Kleintransporters und übersah, nach ersten Ermittlungen, den im Gegenverkehr befindlichen LKW. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des LKW und des überholten Fahrzeuges konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Die weibliche PKW-Fahrerin wurde bei dem Unfall im PKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Identität der Frau ist bisher nicht geklärt. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Sachschaden in Höhe von ca. 80.000,- Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mandy Fischer Polizeioberkommissarin Polizeirevier Plau am See

