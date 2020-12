Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer (14) verletzt - dunkles Auto und Zeugen nach Unfall gesucht

Paderborn-Schloß NeuhausPaderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen (11.12.2020) auf der Bielefelder Straße ereignet hat, sucht die Polizei einen flüchtigen Unfallbeteiligten sowie Zeugen.

Ein 14-jähriger Radfahrer fuhr gegen 07.40 Uhr auf dem rechten Radweg an der Bielefelder Straße von der Schlosskreuzung in Richtung Sennelager. In Höhe der Einmündung Kaiser-Heinrich-Straße musste der Schüler heftig bremsen, weil ein Auto vor ihm einbog. Bei dem Bremsmanöver stürzte der Junge und verletzte sich. Zudem zerbrach seine Brille. Ein unbekannter Zeuge sprach kurz mit dem 14-Jährigen. Auch der Fahrer es einbiegenden Autos nahm kurz Kontakt zum Verletzten auf. Dann fuhr der Autofahrer ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Er war 18 bis 19 Jahre alt, schlank und hatte einen kurzen, gepflegten Bart. Der junge Mann trug eine schwarze Jacke eine graue Mütze. Seine Beifahrerin hatte schwarze Haare und war mit einer weißen Felljacke bekleidet. Sie fuhren ein schwarzes Auto, eventuell einen VW Kombi.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

