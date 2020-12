Polizei Paderborn

POL-PB: Senior bei Sturz mit Elektrofahrrad schwer verletzt

Hövelhof-RiegeHövelhof-Riege (ots)

(mb) Am Sonntagvormittag ist ein Pedelecfahrer auf der Hövelrieger Straße schwer gestürzt.

Der 77-Jährige fuhr gegen 08.40 Uhr auf der Hövelrieger Straße in Richtung Bielefelder Straße. Kurz nach der Einmündung Detmolder Straße geriet er mit seinem Elektrofahrrad an den Bordstein und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell