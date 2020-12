Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen Lebensmittelmarkt

33142 Büren33142 Büren (ots)

Donnerstag, 10.12.2020 - Freitag, 11.12.2020

Büren, Industriegebiet West

In der Nacht von Donnerstag, den 10.12.2020 auf Freitag, 11.12.2020, drangen unbekannte Täter zwischen ca. 19:00 Uhr und 06:00 in einen Lebensmittelmarkt im Bürener Industriegebiet West ein. Die Täter brachen ein Teil aus der Außenfassade heraus und gelangten durch die entstandene Öffnung in den Markt. Hier erbeuteten sie Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

