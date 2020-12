Polizei Paderborn

POL-PB: Erneut Einbrüche in Wohnhäuser

33129 Delbrück33129 Delbrück (ots)

Freitag, 11.12.2020 - Samstag, 12.12.2020

Am Freitagnachmittag hebelten bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten mit Schmuck und CDs. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag, 12.12.2020 im Delbrücker Ortsteil Hagen in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:30 Uhr. In kurzer Abwesenheit der Bewohner hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster eines Einfamilienhauses am Ulmenweg auf und entwendeten Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

