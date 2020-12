Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher in Delbrück unterwegs

Delbrück-SchöningDelbrück-Schöning (ots)

(ck) Am Donnerstag (10.12.) waren in Delbrück-Schöning Einbrecher unterwegs und drangen in zwei Einfamilienhäuser ein.

In den Nachmittagsstunden (13.00 Uhr bis 17.20 Uhr) hebelten die Täter das Küchenfenster zu einem Einfamilienhaus an der Schöninger Straße auf, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, durch die rückwärtige Terrassentür in die Innenräume zu gelangen. In Räumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen; ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Nach der Tat flüchteten die Täter dann durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Nur wenige Häuser weiter in derselben Straße drangen vermutlich dieselben Täter durch das gewaltsame Öffnen der rückwärtigen Terrassentür in die Innenräume eines Einfamilienhauses ein. Auch hier wurden alle Räume durchsucht. Mit Schmuck flüchteten die Einbrecher schließlich wieder vom Tatort.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen beiden Einbrüchen machen? Wer hat am Donnerstag, wahrscheinlich in den Nachmittagsstunden, in der Schöninger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat fremde Personen in Gärten gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Sie möchten sich gegen Einbrecher schützen und würden sich gerne beraten lassen? Dann rufen Sie Ihre Polizei im Kreis Paderborn an! Wir beraten Sie gerne und kostenlos, Telefon 05251 306-3900. Zudem finden Sie auf unserer Homepage viele Tipps, wie Sie sich gegen unliebsame "Besucher" schützen können, https://paderborn.polizei.nrw/ !

