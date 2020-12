Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Souterrainwohnung

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Am Bonenburger Weg haben Wohnungseinbrecher am Mittwochabend Schusswaffen und Bargeld erbeutet.

Der Bewohner einer Souterrainwohnung in einem Reihenhaus verließ seine Wohnung gegen 17.00 Uhr. Als er um 23.25 Uhr heimkehrte, fand er seine Wohnungstür aufgebrochen vor. In der Wohnung waren Schränke und Schubladen durchsucht worden. Der oder die Täter hatten den Schlüssel eines Möbeltresors gefunden, in dem Bargeld, zwei Kurzwaffen sowie Munition eingeschlossen waren. Sie entwendeten den Tresorinhalt und flüchteten unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

