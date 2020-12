Polizei Paderborn

POL-PB: Zeuge verhindert Automatendiebstahl

DelbrückDelbrück (ots)

(mb) An der Schlinger Straße in Sudhagen hat ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Donnerstag den Diebstahl eines Zigarettenautomaten vereitelt.

Der Zeuge (69) hörte gegen 02.30 Uhr laute Geräusche und entdeckte unweit der Einmündung Buchsbaumweg eine Person, die einen Spanngurt um einen Zigarettenautomaten legte und diesen an der Front eines Autos befestigte. Im Auto saß eine weitere Person, die mit dem Auto rückwärtsfahrend den Automaten samt Ständer und Betonfundament aus dem Erdreich zog. Einige Meter weiter hielt der Wagen an. Der Zeuge schrie die Automatendiebe an, sodass diese den Automaten mit den Gurten auf der Straße liegen ließen und Richtung Lippstädter Straße davon fuhren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen Van, ähnlich eines VW Touran, handeln. Der Wagen hatte vermutlich ein Soester Kennzeichen (SO).

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige und das Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

