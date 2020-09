Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Feuer im Förderzentrum: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Unna (ots)

Nach dem Brand im Förderzentrum Unna an der Friedrich-Ebert-Straße, der am Donnerstagmorgen (17.09.2020) gegen 06.35 Uhr im Sekretariat des Schulgebäudes ausgebrochen und von den Einsatzkräften der Feuerwehr zeitnah gelöscht war, geht die Kriminalpolizei nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

