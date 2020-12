Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher klettern auf Balkon

Lichtenau-HusenLichtenau-Husen (ots)

(mb) In einem Mehrfamilienhaus an der Burgstraße ist am Dienstag ein Einbruch verübt worden.

Zwischen 13.30 Uhr und 23.15 Uhr kletterten der oder die Täter an der Rückseite des in Hanglage liegenden Hauses an einem Regenfallrohr auf den Balkon des Erdgeschosses. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Vermutlich wurden die Einbrecher gestört und flüchteten ohne Beute aus dem Haus.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

