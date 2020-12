Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlichen wegen Straßenrennens mit amerikanischem Pickup angezeigt

Salzkotten/PaderbornSalzkotten/Paderborn (ots)

(mb) Wegen eines illegalen Rennens hat die Polizei eine Strafanzeige gegen einen 16-Jährigen erstattet. Der Jugendliche war am Dienstagabend mit einem amerikanischen "Pickup" vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und konnte später ermittelt werden.

Kurz nach 22.00 Uhr fiel einem Streifenteam in Salzkotten ein hochmotorisierter Pickup auf der Paderborner Straße auf. Das Auto fuhr deutlich zu schnell stadteinwärts und geriet im Kreisverkehr an der Dr.-Krismann-Straße auf den Bordstein der Mittelinsel. Die Polizisten setzten sich hinter den Wagen und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Der Fahrer reagierte zunächst nicht und fuhr weiter. Auf der Thüler Straße gab er dann Gas. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Thüler Feld zur Scharmeder Straße und bog auf die B1 nach Paderborn ab. Die Polizisten verloren den Wagen mehrfach aus den Augen. Zur Unterstützung waren mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. In Wewer hatte eine Streife den letzten Sichtkontakt zu dem Pickup. Dann war der Wagen verschwunden.

Über das Autokennzeichen und parallel laufende Ermittlungen fiel schließlich ein Tatverdacht auf den 16-jährigen Stiefsohn des Autobesitzers. Der Jugendliche wurde zuhause angetroffen. Er leugnete die Tat zunächst und erfand eine Ausrede. Dass seine Angaben falsch waren, konnte die Polizei allerdings schnell aufklären. Schließlich gab der 16-Jährige zu, sich heimlich einen Schlüssel des Pickups angeeignet zu haben und mit dem Auto gefahren zu sein. Da er keinen Autoführerschein habe, sei er vor der Polizei geflüchtet. Den Wagen hatte er auf einem Hinterhof in Wewer abgestellt und den Schlüssel in eine Mülltonne geworfen. Die Örtlichkeiten zeigte der Junge den Polizeibeamten noch in der Nacht. Das Auto und der Schlüssel wurden sichergestellt. Ebenso der Motorradführerschein des Jungen. Wegen eines illegalen Einzelrennens, in Amtsdeutsch: "Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit" leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell