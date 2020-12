Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher nutzen Abwesenheit von Hausbewohnern

Büren-SteinhausenBüren-Steinhausen (ots)

(mb) Am Fasanenweg haben Einbrecher am Montag die frühe Dämmerung genutzt, um in Einfamilienhaus einzudringen.

Die Bewohner des Hauses waren zwischen 15.30 Uhr und 18.15 Uhr nicht daheim. Bei ihrer Rückkehr stellten sie den Einbruch fest. An der Rückseite des Hauses hatten die Täter ein Fenster aufgebrochen. Sie hatten sämtliche Räume durchsucht und den Inhalt von Schränken und Schubläden auf den Böden verstreut. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten die Einbrecher durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Die "dunkle Jahreszeit" mit früher Dämmerung, langen Abenden und Nächten nutzen Einbrecher, um möglichst unerkannt auf Beutezug zu gehen. Dunkle Häuser und Gärten, der Schutz von Hecken und hohen Zäunen bietet den Tätern Raum für kriminelle Aktivitäten. Mit diesem Wissen kann der Einbruchschutz schon mit einfachen Mitteln erhöht werden. Beleuchtung mit Zeitschaltuhren, Dämmerungsschaltern oder Bewegungsmeldern macht es in dunklen Ecken ungemütlich für "dunkle Gestalten". Zusätzlich kann die Anwesenheit von Menschen mit Hilfe einfacher Geräte simuliert werden. Aufmerksame Nachbarn können dazu beitragen, dass Einbrecher rechtzeitig entdeckt werden und sich zurückziehen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten sieht, sollte sich nicht scheuen, umgehend die Polizei zu alarmieren: Notruf 110. So besteht eine gute Chance, Kriminelle dingfest zu machen.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn bietet weitergehende kompetente Beratungen und hilfreiche Informationen zum sinnvollen technischen Schutz vor Einbrechern. Alle Kontakte und Infos im Internet:

https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

