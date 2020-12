Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht vor Lebensmittelgeschäft

Paderborn-DahlPaderborn-Dahl (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vom vergangenen Mittwoch (02.12.2020) in Dahl Am Stadtberg sucht die Polizei Unfallzeugen.

Eine Kia-Seed-Fahrerin parkte ihren grauen Wagen gegen 12.55 Uhr am rechten Fahrbahnrand gegenüber des Lebensmittelgeschäfts in Richtung Paderborn. Während ihres Einkaufs wurde der Kia angefahren. Eine unbekannte Zeugin hatte gesehen, wie die Fahrerin eines Kleinwagens, vermutlich ein Ford, vor dem Geschäft ausparkte und den Kia anfuhr. Dann sei die Unfallfahrerin in Richtung Paderborn davon gefahren.

Die Polizei bitte die Unfallzeugin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

