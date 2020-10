Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald) Reifen an einem Auto beschädigt und Lack zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (01./02.10.2020)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagvormittag, 09 Uhr, an einem im Erikaweg abgestellten Fahrzeug eines Dienstleistungsunternehmens der Marke VW drei Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt und auch den Fahrzeuglack zerkratzt. Zudem wurde an dem Wagen eine gelbe Rundumleuchte abgerissen. Personen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg (07722 916071-0) in Verbindung zu setzen.

