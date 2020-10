Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 28-Jähriger beim Streit verletzt (01.10.2020)

Tuttlingen (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Mann, der am Donnerstag gegen 18 Uhr einen 28-Jährigen vor einem Café in der Honbergstraße ins Gesicht geschlagen hat. Ein Zeuge trennte die Männer, woraufhin der Täter flüchtete. Durch den Faustschlag wurde der Geschädigte verletzt und erlitt hierbei eine blutende Wunde. Anhand der Verletzung wird davon ausgegangen, dass der Unbekannte einen Ring am Finger trug, dessen scharfen Kanten die Verletzung herbeiführte. Mit dem Rettungswagen wurde der leicht Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Personen, die zur fraglichen Zeit die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

