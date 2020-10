Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Ladendieb flüchtet

Renitent zeigte sich ein Mann am Dienstag in Blaubeuren.

UlmUlm (ots)

Eine Zeugin beobachtete den jungen Mann kurz vor 19 Uhr in einem Geschäft in der Württemberger Straße. Der steckte sich zwei Flaschen Alkoholika in seine Hose. Ohne zu bezahlen verließ er das Geschäft. Die Zeugin versuchte den Mann aufzuhalten. Der Mann wurde jedoch aggressiv und stieß die Frau zur Seite. Mit seiner Beute flüchtete er. Der Polizeiposten Blaubeuren hat die Ermittlungen aufgenommen.

