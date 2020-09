Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verrauchung eines brennenden Toasters löste Brandmeldeanlage aus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Geneiken, 21.09.2020. 20:42 Uhr, Bonnenbroicher Str. (ots)

Am Abend wurde der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einer Halle eines Gewerbebetriebes gemeldet. Die Feuerwehr erkundete die Lage und stellte in den Personalräumen den Brand eines Toasters fest. Der Toaster wurde vom Stromnetz getrennt. In der Halle wurde die Rauchabzugsanlage betätig. Die Personalräume wurden mittels eines Lüfters entraucht. Während der Entrauchung kam es zur Auslösung der Brandmeldeanlage. Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgestellt. Der Betrieb konnte nach Beendigung der Entrauchungsmaßnahen weitergeführt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswachen III (Rheydt) und I (Neuwerk), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell