Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kennzeichen gestohlen und Fahrrad beschädigt

Zwei Männer nahm die Polizei am Dienstag in Ulm fest.

UlmUlm (ots)

Ein Zeuge beobachtete die zwei Männer gegen 23.15 Uhr an einer Haltestelle in der Nicolaus-Otto-Straße. Sie demolierten dort ein abgestelltes Fahrrad und entwendeten an einem geparkten Auto ein Kennzeichen. Der Zeuge informierte die Polizei. Die fahndete nach den Männern und entdeckte die Männer wenige Minuten später in der Maybachstraße. Das gestohlene Kennzeichen hatten sie noch bei sich. Die Beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer etwas beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

+++++++ 1962807

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell