Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet

Delbrück-WestenholzDelbrück-Westenholz (ots)

(mb) Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichen Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Grubebachstraße am Montag.

Ein 26-jähriger Mini-Cooper-Fahrer fuhr gegen 14.05 Uhr auf der Grubebachstraße von der Westenholzer Straße kommend in Richtung B64. An der Einmündung Grasweg missachtete ein aus Richtung Ottensdamm kommender 28-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Mini-Coopers. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich frontal. Der Mini-Cooper schleuderte nach rechts von der Straße und blieb mit Totalschaden auf einem Acker stehen. Der Vito kam am Straßenrand zum Stillstand, ebenfalls mit Totalschaden. Beide Fahrer erlitten schwere, eine Beifahrerin (24) im Mini-Cooper leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn, Lippstadt und Gütersloh gebracht. Die Grubebachstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 15.30 Uhr gesperrt.

