Polizei Paderborn

POL-PB: Kellerbrand im Einfamilienhaus

Bad LippspringeBad Lippspringe (ots)

(mb) Am Dienstagabend sind bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus am Narzissenweg mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden.

Gegen 22.45 Uhr bemerkte ein Bewohner (45) Brandgeruch im Haus und fand im Keller den Brandort. In einer Küchenzeile war ein Feuer ausgebrochen. Der Mann informierte alle weiteren Bewohner und alarmierte die Feuerwehr. Der Hausbesitzer, seine Frau, eine Seniorin und zwei Kinder konnten das Haus unversehrt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Kellerbrand. Der Küchenraum wurde stark beschädigt. Ruß zog auch in andere Bereiche des Hauses. Als Brandursache ermittelte die Kripo den eingeschalteten Herd. Das Gerät ist vermutlich versehentlich eingeschaltet worden und überhitzte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell