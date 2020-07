Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eigentümer der abgebildeten Fahrräder gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham sucht die Eigentümer der auf den Fotos abgebildeten Fahrräder, die am Montag, 27. Juli 2020, in Nordenham-Blexen entwendet wurden.

Es handelt sich zum einen um ein silbernes 26er Herrenrad der Marke "Stats Team", welches am Fahrradstand der LzO-Filiale in der Langen Straße abgestellt war. Zum anderen wird der Eigentümer eines schwarzen Hollandrads der Marke "Excelsior" gesucht, welches sich am Bahnhof befunden hat.

Wenn Sie ihr Fahrrad wiedererkennen, setzen Sie sich bitte mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung (844929, 844916).

