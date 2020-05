Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubdelikt im Hardter Wald: Tatverdächtige dingfest gemacht

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Raubdelikt am Donnerstag, 21. Mai, im Hardter Wald hat die Polizei Mönchengladbach zwei mutmaßliche Täter dingfest machen können. Der 18-Jährige und der 20-Jährige stehen im Verdacht, einem Ehepaar, das auf dem Radweg entlang der Hardter Landstraße unterwegs war, einen Rucksack geraubt zu haben.

Das Ehepaar war gegen 11.45 Uhr mit E-Bikes auf dem Radweg in Richtung Rheindahlen unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung vom Ungermannsweg kamen ihnen zwei männliche Personen entgegen. Nachdem die Eheleute die beiden Männer passiert hatten, griff einer der Männer in den Fahrradkorb der 64-jährigen Frau, um den Rucksack daraus zu entwenden. Da dieser aber noch am Gepäckträger festhing, der Täter ihn aber mit Gewalt an sich reißen wollte, kam die Frau ins Straucheln und stürzte beinahe. Als die Täter mit der Beute in Richtung Hardt flüchteten, fuhr der 70-jährige Ehemann der Geschädigten ihnen mit seinem E-Bike hinterher, holte sein Handy aus der Tasche und versuchte, die Täter zu fotografieren. Als diese dies bemerkten, kam einer von ihnen auf den 70-Jährigen zu, schubste ihn und riss ihm das Handy aus der Hand. Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam und mischten sich ein. Daraufhin warf der Unbekannte das Handy in den Grünstreifen. Auch der Rucksack samt Inhalt wurde später in einem Grünstreifen gefunden.

Die Täter setzten ihre Flucht fort. Doch Polizeibeamte konnten den 18-jährigen Beschuldigten schließlich auf einem Feld nahe der Hardter Landstraße aufgreifen und festnehmen. Der 20-jährige Beschuldigte wurde in der Nacht zum Freitag von Beamten an seiner Unterkunft angetroffen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Tatvorwürfe lauten: Raub, Diebstahl und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. (ds)

