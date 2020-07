Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl durch Ablenkungsmanöver in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2020, wurde ein Hauseigentümer von einem der Täter in ein Gespräch verwickelt, während sich der andere Täter Zugang zum Wohnhaus verschaffte und offensichtlich Bargeld entwendete.

Gegen 15:30 Uhr trat eine männliche Person auf das Grundstück eines 81-Jährigen in der Dehlthuner Straße in Ganderkesee und verwickelte ihn in ein Gespräch. Dies kam dem 81-Jährigen bereits merkwürdig vor und entdeckte einen zweiten Mann, der sich ebenfalls auf seinem Grundstück befand.

Der 81-Jährige bat daraufhin die Männer das Grundstück zu verlassen. Im Nachhinein fiel im auf, dass Bargeld fehlte und verständigte die Polizei.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: schwarze Steppjacke, Vollbart, circa 40 Jahre, circa 160-170cm groß, Vollbart, normale Statur, kurze dunkle Haare Täter 2: helle Steppjacke, circa 40 Jahre, circa 160-170 cm groß, normale Statur, kurze Haare

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte leider nicht zum Auffinden der Täter.

Die Polizei Wildeshausen sucht deswegen nach Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (853329).

