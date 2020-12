Polizei Paderborn

POL-PB: Feuer im Schweinestall

Paderborn-ElsenPaderborn-Elsen (ots)

(mb) In einem Schweinemaststall an der Scharmeder Straße hat ein Brand am Mittwochvormittag mehrere zehntausend Euro Sachschaden hinterlassen. Einige Schweine erlitten leichte Verletzungen.

Das Feuer wurde gegen 09.15 Uhr von einem Mitarbeiter des Mastbetriebes entdeckt. In der Lüftungsanlage war ein Brand ausgebrochen. Der Mitarbeiter alarmierte die Feuerwehr und den Stallbesitzer. Rund 130 Schweine wurden aus dem Stall getrieben und mussten anderweitig untergebracht werden. Einige Tiere erlitten Verbrennungen. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte wurde das beschädigte Dach vorsichtshalber abgestützt. Die Brandermittler untersuchten den Brandort. Laut ihren Abgaben soll ein technischer Defekt das Feuer in der Lüftungsanlage verursacht haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell