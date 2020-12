Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Auf der Elsener Straße sind am Mittwoch zwei Frauen bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen teils schwer verletzt worden.

Eine 51-jährige Golffahrerin fuhr gegen 13.30 Uhr stadteinwärts. Sie gab später an, durch eine Hustenattacke kurz abgelenkt gewesen zu sein. Ihr Auto prallte auf das Heck eines Seat-Leon. Dessen 57-jährige Fahrerin hatte hinter einem Lieferwagen vor der roten Ampel am Fußgängerüberweg Höhe Delpstraße angehalten. Durch den Aufprall wurde der Seat gegen das Heck des VW-Crafter geschoben, den ein 20-Jähriger fuhr. Die Seatfahrerin erlitt schwere und die Golffahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Pkw entstanden hohe Sachschäden. Der Transporter wurde leicht beschädigt.

