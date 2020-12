Polizei Paderborn

POL-PB: Adventskranz gerät in Brand

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Eine versehentlich nicht gelöscht Kerze hat am Mittwoch in einem neu gebauten Einfamilienhaus einen Adventskranz in Brand gesetzt. Das Feuer wurde noch rechtzeitig entdeckt.

Die Bewohner des Hauses im Neubaugebiet am Wilhelm-Köhne-Weg in der Stadtheide verließen das Haus gegen 19.00 Uhr. Als die Familie um 21.00 Uhr zurückkehrte brannte der Adventskranz auf einem Tisch im Esszimmer. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr und trugen brennenden Tisch durch die Terrassentür in den Garten. Dort wurde das Feuer gelöscht. Der Adventskranz war völlig zerstört und die Tischplatte beschädigt. Durch die frühzeitige Entdeckung des Feuers blieb der Sachschaden im Haus gering. Die Decke im betroffenen Raum wurde verrußt. Brandursache: mindestens eine Kerze war vor dem Verlassen des Hauses nicht gelöscht worden.

Laut Feuerwehr im Kreis Paderborn sollen brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt gelassen werden - auch nicht für einen kurzen Moment. Adventskränze sollten aus frischem Tannengrün bestehen. Durch warme Heizungsluft ausgetrocknet werden sie leicht entflammbar und eine echte Gefahrenquelle. Der Kranz liegt vorsichtshalber immer auf einer nicht brennbaren Unterlage. Unter den Kerzen selbst sollten Tropfschalen herunterlaufendes Wachs auffangen. Die Kerzen nicht bis zum Ende abbrennen lassen. Schon wenige Funken könnten den Adventskranz in Brand setzen. Den Kranz nicht in der Nähe von Gardinen und Vorhängen oder im Durchzug aufstellen. Für echte Kerzen am Weihnachtsbaum gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen. Außerdem sollte der Baum nicht den Fluchtweg versperren. Noch ein Hinweis: Rauchwarnmelder müssen laut Landesbauordnung gesetzlich verpflichtet in jedem Kinderzimmer, Schlafzimmer und in den davon abgehenden Rettungswegen angebracht sein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell