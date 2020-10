Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei ermittelt nach Scheunenbrand

Delbrück (ots)

(mb) Nach dem Brand einer Scheune am Jüdendamm in der Nacht zu Samstag ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung. Die Untersuchungen am Brandort haben keine Hinweise auf eine andere Brandursache ergeben. Das Feuer war am Freitagabend gegen 23.45 Uhr entdeckt worden. Durch den Brand war ein Großteil des gelagerten Heus vernichtet und die Scheune stark beschädigt worden. Eine Ausbreitung der Flammen auf die angrenzenden Gebäude hatte die Feuerwehr verhindern können. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

