Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen Baum

Altenbeken-Buke (ots)

(mb) Eine 34-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag auf der Dorfstraße verunglückt.

Die Mercedesfahrerin fuhr gegen 14.00 Uhr von der B64 auf der Dorfstraße in Richtung Buke. Sie kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem jungen Baum. Der Baum wurde entwurzelt und die Krone brach ab. Das Auto kam einige Meter weiter in einer Wiese zum Stillstand. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden am Mercedes aus. Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte Frau in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

