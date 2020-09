Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß zwischen PKW und einem Rothirsch, LK VG

PR Wolgast (ots)

Am 14.09.2020 gegen 20:30 Uhr kam es auf der B111,zwischen dem Abzweig Buddenhagen und der Ortslage Pritzier, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schweren Rothirsch und einem PKW VW Passat. Der 38-jährige deutsche Fahrer konnte dem Hirsch nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge verletzte sich der Mann leicht und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Greifswald verbracht.Am Fahrzeug (Erstzulassung 2020) entstand ein Sachschaden von ca.30.000,-EUR. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle. Aus dem Unfallfahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, so dass die Fahrbahn gereinigt werden musste. Die Feuerwehren Buddenhagen und Wolgast kamen zum Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme, der Bergung des PKW und der Reinigung der Fahrbahn musste die B111 für ca. eine Stunde voll und für eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

