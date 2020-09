Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 13.09.2020, gegen 19:00 Uhr kam es in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger deutscher Radfahrer, unter Nutzung eines selbst eingebauten Elektrohilfsmotors, die Hans-Beimler-Straße in Richtung Anklamer Straße. Eine 19-jährige deutsche Fahrerin eines PKW VW hatte zu diesem Zeitpunkt die Absicht von der Heinrich-Hertz-Straße nach rechts in die Hans-Beimler-Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW VW und dem Radfahrer. Dadurch erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Er musste ins Klinikum Greifswald gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die VW-Fahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde vor Ort ambulant behandelt. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf ca. 1.000,-Euro. Am Fahrrad beträgt der Schaden ca. 100,-Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

