Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden im Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/ Rügen (ots)

Am 13.09.2020 gegen 16:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 96, zwischen der Gingster Kreuzung und der Einmündung Storchennest, auf Höhe des Nonnensees, ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der 23-jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Oldenburg mit einem PKW Audi die B 96 aus Richtung Teschenhagen kommend in Richtung Ralswiek. Ihm folgte ein 78-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus dem Landkreis Ostholstein mit seinem PKW Mercedes. Auf Höhe des ehemaligen Parkplatzes am Nonnensee beabsichtigte der Fahrer des PKW Audi nach links abzubiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Der Mercedesfahrer bemerkte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Heck des PKW Audi. Der Aufprall war so stark, dass der PKW Audi in den linken Straßengraben geschleudert wurde. Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt und ins SANA-Krankenhaus Bergen verbracht. Der Fahrer des Mercedes und seine 79-jährige deutsche Ehefrau wurden leicht verletzt und zur Beobachtung ins Klinikum Stralsund verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden von ca. 30.000,- Euro. Die Bundesstraße musste bis 18:10 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

