Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Triebwagen kollidiert mit PKW bei Silz (LK MSE)-Fünf Verletzte

Röbel (LK MSE) (ots)

Ein 71jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem vollbesetzten Peugeot 308 die Verbindungsstraße von Silz in Richtung der Ferienanlage Heidepark. Er überquerte trotz Wartepflicht mit seinem Fahrzeug den unbeschrankten Bahnübergang "Fleesensee", obwohl sich ein Triebwagen der Hanseatischen Eisenbahn von links aus Richtung Nossentin näherte. Der herannahende Triebwagen gab vorschriftsmäßig akustische Warnsignale vor dem Passieren des Bahnüberganges ab. Trotz eingeleiteter Notbremsung durch die 50 jährige Triebwagenführerin kam es zur Kollision mit dem querenden PKW. Dieser wurde ins angrenzende Gleisbett geschoben. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein örtliches Krankenhaus geflogen. Der 71jährige Beifahrer sowie die beiden 64 und 68 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtlich ansässiges Abschleppunternehmen geborgen. In dem mit sieben Personen besetzten Triebwagen wurde eine 17jährige Insassin leicht verletzt. An dem Schienenfahrzeug entstand ein Sachschaden von 10.000 EUR. Der Triebwagen konnte seine Fahrt eigenständig fortsetzten. Die Unfallstelle war für die Dauer von 3 Stunden voll gesperrt. Alle Unfallbeteiligten sind Deutsche.

Mit freundlichen Grüßen

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell