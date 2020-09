Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Diebstahl eines Motorrollers

Celle (ots)

Unbekannte Täter entwendeten kürzlich ein weißes Kleinkraftrad MBK Nitro mit grauen Felgen in der Witzlebenstraße. Der Geschädigte hatte seinen Roller am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr mit eingerastetem, Lenkradschloss vor der Haustür seines Mehrfamilienhauses abgestellt. Am Montagabend gegen 19.00 Uhr musste er feststellen, dass das Fahrzeug weg war. Auf dem Roller befindet sich ein Aufkleber von Yamaha; der Sitz ist seitlich etwas eingerissen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

