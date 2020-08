Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sucht Zeugen nach möglicher Schlägerei

Celle (ots)

Am Sonntag, 16.08.2020, gegen 20:36 Uhr, soll es bei dem Geh-/Radweg zwischen dem Fuhsekanal und dem Garnseeweg in 29225 Celle zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen sein. Dabei soll auch einer Person ein Messer vorgehalten worden sein. Der Vorfall wurde durch einen anonymen Anrufer mit osteuropäischem Akzent der Polizei gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten den gemeldeten Sachverhalt nicht feststellen. Hinweise, insbesondere von dem unbekannten Anrufer, nimmt die Polizei in Celle unter 05141-277-215 entgegen.

