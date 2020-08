Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Oppershausen - Fast 1000 Strohballen gerieten in Brand

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten gestern Nachmittag (Sonntag, 30.08.2020) nahezu 1000 Strohballen in der Nähe eines Kuhstalles in Oppershausen in Brand. Vorbeiradelnde Zeugen hatten die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Strohmiete, bestehend aus fast 1000 Strohballen, in Vollbrand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäudeteile sowie angrenzende Felder. Tiere oder Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 05141/277-215.

