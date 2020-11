Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneuter Einbruch in Kleingartenanlage

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Wieder haben Diebe die Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße heimgesucht (wir berichteten: https://s.rlp.de/mYA7G und https://s.rlp.de/y6Y9b).

Am Donnerstag zwischen 13:40 und 14:30 Uhr sollen Diebe in vier Gartenlauben erneut zugeschlagen haben. Bei den Parzellen haben sich die Täter Zugang verschafft, in dem sie den Maschendrahtzaun durchtrennten. In die Lauben kamen sie dann durch gewaltsames Aufhebeln der Fenster und Türen. Aus einer Gartenlaube wurden diverse Spirituosen entwendet. Bei den Anderen wurden lediglich die Räumlichkeiten und die angrenzenden Schuppen durchwühlt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

