POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einem Ladendiebstahl sucht das Wattenscheider Regionalkommissariat mit einem Lichtbild nach dem Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Der Vorfall hatte sich am 22. März 2019 (Freitag) in dem Lebensmittelgeschäft am Alten Markt 1 in Bochum-Wattenscheid zugetragen. Gegen 9.45 Uhr betrat der Tatverdächtige das Geschäft und entwendete ein USB-Ladekabel. Als die Ladendetektive ihn ansprachen, ergriff er die Flucht. Im weiteren Verlauf versuchte er mit seinem Wagen, einem grauen Ford KA, davonzufahren. Als sich ihm einer der Detektive in den Weg stellte, gab der Tatverdächtige Vollgas, sodass der Kaufhaus-Angestellte zur Seite springen musste.

So wird der Täter beschrieben: ca. 190 cm groß, etwa 20 Jahre alt, dunkle Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einem weißen Oberteil. Das Foto wird mit richterlichem Beschluss veröffentlicht.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter der Telefonnummer 02327 / 963 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

