Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermissten aus Otterberg in Kaiserslautern angetroffen

Otterberg - KaiserslauternOtterberg - Kaiserslautern (ots)

Einen in der Nacht zum Freitag in Otterberg vermissten Mann haben Polizeibeamte kurz vor 4 Uhr am Hauptbahnhof in Kaiserslautern entdeckt. Der an Demenz leidende Senior irrte über Bahngleise. Einsatzkräfte geleiteten den Mann sicher von den Schienen und brachten ihn wohlbehalten nach Hause. Wie der Vermisste nach Kaiserslautern gelangte ist nicht geklärt. Angehörige hatten sein Verschwinden in der Nacht kurz vor 2.30 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt. |erf

